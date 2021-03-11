Порошенко призвал ВЭФ исправить ошибку: княгиня Киевская Ольга не была "основательницей России"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к команде Всемирного экономического форума (ВЭФ) исправить информацию о княгине Киевской Ольге, которая в публикации в честь 8 марта была названа "основательницей современной России".

"К 8 марта уважаемый мной Всемирный экономический форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно почитают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу Княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", - написал Порошенко в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что княгиня Ольга действительно была выдающимся правителем, покорила бунтующие племена, совершила первую государственную реформу и заложила крепкие дипломатические связи с Западной Европой.

"Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а поэтому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти", - отметил Порошенко.

"Ежедневно мы становимся свидетелями того, насколько важной является защита не только информационного пространства, но и собственного культурного наследия, когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже авторитетные международные институты. Прошу команду Всемирного экономического форума немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинском истории и тщательно проверять свои источники", - добавил он.