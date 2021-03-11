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00:35 11.03.2021

На Донбассе в среду из-за обстрелов наемников погиб украинский военный

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На Донбассе в среду из-за обстрелов наемников погиб украинский военный

На Донбассе в среду, 10 марта, в результате обстрелов российскими наемниками украинских позиций вблизи Старостагнатовки погиб украинский военнослужащий, сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Схид" в Facebook.

"Сегодня, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

Как отмечается, военнослужащий из состава ОС получил тяжелое ранение и ему оперативно предоставили медицинскую помощь, однако не спасли.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #боец #гибель #украина #донбасс
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