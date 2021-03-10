США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Президент США Джо Байден объявил, что поручил министерству здравоохранения приобрести еще 100 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

"Сегодня я поручаю команде из министерства здравоохранения и социальных служб США произвести и приобрести еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson", - заявил Байден в Белом доме на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck, которая помогает в производстве вакцины от коронавируса.

Он подчеркнул, что такой шаг связан с тем, что "многое может измениться" в ситуации с коронавирусом и США должны запасаться дозами вакцины и быть готовыми к этим изменениям.

По словам Байдена, сейчас США находятся на пути к приобретению "достаточного количества доз вакцин от коронавируса для каждого взрослого американца к концу мая этого года", то есть раньше на несколько месяцев, "чем кто-либо ожидал".

Как сообщал телеканал NBC, Johnson & Johnson ранее заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн доз их однодозовой вакцины к концу июня. Федеральное правительство распределило около 3,9 млн доз вакцины на прошлой неделе и заявило, что планирует распространить еще 16 млн доз к концу этого месяца.

Заявление Байдена о намерении приобрести еще 100 млн доз вакцины прозвучало на фоне работы администрации по расширению производства вакцины Johnson & Johnson после того, как ранее в этом году выяснилось, что компания не выдерживает темпы производства препарата.

На прошлой неделе Байден объявил, что фармацевтическая компания Merck поможет Johnson & Johnson в производстве доз их вакцины. В соответствии с договоренностями, Merck выделит два объекта в США для производства препарата Johnson & Johnson. Один из этих объектов будет непосредственно производить вакцину, а другой объект - обеспечивать фасовку и упаковку.

В январе газета The New York Times сообщала, что неожиданные задержки в производстве вакцины приведут к сокращению поставок препарата в случае одобрения его экстренного применения.

Ожидается, что 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать к одобрению вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Ранее в марте Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также одобрило экстренное применение в страны однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson против коронавируса COVID-19.

В январе Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%.