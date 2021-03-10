Возле одесской ОГА построят сквер с тремя мемориалами памяти защитникам, погибшим за независимость Украины

Возле одесской областной государственной администрации построят сквер с тремя мемориалами памяти защитникам, погибшим за независимость Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Возле облгосадминистрации появится современный сквер с информационно-технологическими и световыми решениями. Три мемориала памяти будут представлены в виде аллей. Здесь же будут представлены имена погибших с QR-кодом для ознакомления с событиями и обстоятельствами, при которых погиб человек", - написал Труханов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в реализации проекта также примет участие крымско-татарская община и профинансирует создание мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Мы также предусмотрели со стороны ул. Канатной парковку, места для отдыха, для выгула собак, детские и спортивную площадки", - добавил градоначальник.