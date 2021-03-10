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20:50 10.03.2021

Съезд судей не избрал судью КС из-за большого количества испорченных бюллетеней во втором туре голосования

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Съезд судей не избрал судью КС из-за большого количества испорченных бюллетеней во втором туре голосования

Делегаты XVIII очередного съезда судей не избрали судью Конституционного суда Украины по своей квоте – при повторном голосовании за одного из двух кандидатов оказалось много испорченных бюллетеней.

С первого раза съезд не избрал судью КС, так как ни один кандидат не получил необходимого для избрания количества голосов, было принято решение о повторном тайном голосования. В бюллетень для голосования были внесены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов - глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко и судья Верховного суда Александр Прокопенко.

Счетная комиссия при подсчете результатов повторного голосования установила, что из 267 бюллетеней действительными были признаны 243, то есть, 24 бюллетеня были испорчены. Коровайко набрал 134 голоса "за", а Прокопенко – 109. С учетом небольшой разницы в отрыве между кандидатами и количества испорченных бюллетеней съезд судей принял решение, что судья КС не избран.

"Очевидно, будет оглашаться новый конкурс и процедура будет начата сначала", - сказал глава Совета судей Богдан Монич, констатируя факт неизбрания судьи КС по квоте съезда судей.

 

Теги: #кандидаты #голосование #кс
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