Норвежский парламент вновь подвергся кибератаке

Информационные системы Стортинга (парламента Норвегии) подверглись кибератаке, однако выявить источник угрозы не удалось.

"На данный момент ситуация непонятная, и оценить полный ущерб мы не можем", - цитируют западные СМИ заявление главы канцелярии норвежского парламента Марианны Андреассен.

Отмечается, что Стортинг направил заявление в полицию, однако самостоятельно выявить источник атаки или связать ее с Россией не удалось.

В 2020 году норвежский парламент уже становился жертвой кибератаки, направленной на внутреннюю систему электронной почты. Отмечалось, что из почтовых ящиков избранных представителей парламента были похищены крупные объемы данных.

Позже норвежские спецслужбы заявили, что к кибератаке могут быть причастны хакеры из России.

Посольство РФ в Осло назвало преднамеренной провокацией заявления властей Норвегии об организации Россией кибератаки на парламент Норвегии.