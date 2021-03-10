События

18:16 10.03.2021

Замдиректора одного из институтов НАН Украины уличен во взяточничестве - СБУ

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Замдиректора одного из институтов НАН Украины уличен во взяточничестве - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук (НАН).

"В ходе досудебного расследования установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы", - сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды. Затем коммерсант должен был платить 50 тыс грн ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, заключенного вопреки требованиям действующего законодательства.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Теги: #нан #сбу #коррупция #вуз
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