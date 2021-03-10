В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных Covid-19– мэр

В Ивано-Франковске на базе городской поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе городской поликлиники №2, которая на ул. Довга, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - написал Марцинкив в соцсети Facebook в среду.

Он обратился к жителям города и медицинскому персоналу с просьбой отнестись с пониманием к этому решению.

"Сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день. Это непопулярные шаги, но необходимые. Поэтому прошу относиться к ним с пониманием", - объяснил мэр.