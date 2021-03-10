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15:16 10.03.2021

По инициативе стран-членов Совбеза ООН в пятницу в формате "Арриа" пройдет заседание по Крыму

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По инициативе стран-членов Совбеза ООН в пятницу в формате "Арриа" пройдет заседание по Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 12 марта, вместе с рядом министров и заместителей министров иностранных дел стран-партнеров примет участие в неформальном виртуальном заседании высокого уровня по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, заседание созывается государствами-членами Совета безопасности ООН - Великобританией, Эстонией, Ирландией, Норвегией, США и Францией - вместе с Украиной.

"Более двадцати стран-членов ООН из разных регионов мира стали соорганизаторами этого мероприятия. С брифингами выступят помощница генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис, президент Potomac Foundation Филипп Карбер, координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак", - говорится в сообщении.

Цель мероприятия - усилить внимание Совета безопасности ООН и международного сообщества к грубому нарушению Россией международного права и попыткам легитимизировать аннексию Крыма.

Так, участники заседания обсудят продолжающуюся масштабную милитаризацию Крыма и региона Черного и Азовского морей, нарушения прав человека, ухудшение экономической и экологической ситуации на Крымском полуострове.

Теги: #крым #кулеба #оон #мид
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