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11:39 10.03.2021

Гендиректор "Софии Киевской" пожаловалась на концерты с громкой музыкой на Софийской площади

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Гендиректор "Софии Киевской" пожаловалась на концерты с громкой музыкой на Софийской площади

Генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская пожаловалась на концерты с громкой музыкой на Софийской площади, которые создают вибрационную нагрузку на архитектурные объекты.

"900 лет "София" жила в спокойной среде, не было этой жесткой урбанизации города, которую мы сегодня видим. Окружающая среда, старые изношенные сети, повышенное количество транспорта, а это вибрационные и экологические нагрузки, подземное метро. Особенно наш любимый город нам поддает ужаса, когда проводит на Софийской площади концерты с большим количеством громкой музыки – это вибрационные нагрузки, которые передаются не только через воздух, но и через подземное пространство", - сказала она на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду.

Кроме того, Куковальская посетовала на то, что Софийская площадь забетонирована без температурно-деформационных швов, что создает давление на объекты "Софии Киевской".

Теги: #архитектура #софия_киевская #софийская_площадь
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