Ермак: ждём реакции России на мирный план урегулирования конфликта на Донбассе

УКРАИНА-РОССИЯ-НОРМАНСКИЙ/ФОРМАТ-ЕРМАК

Киев. 10 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в рамках Нормандского формата Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и в настоящее время ожидают реакции российской стороны как участницы переговоров.

"Сегодня на столе лежит конкретный план – план мирного урегулирования, который предложен Германией и Францией, доработан Украиной. И мы считаем, что он абсолютно соответствует духу и принципу Минских соглашений, он соответствует нормам международного права. В случае, если Россия сегодня задекларирует свою готовность относительно прекращения войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украину, возврата наших граждан, то это будет соответствовать всем критериям … ждём позицию со стороны России", - заявил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта.

По словам Ермака, "разработанный мирный план на данном этапе представляет собой так называемые "кластеры" – логические шаги, соответствующие духу и принципу Минских соглашений, международному праву".

"В рамках Нормандского формата был сделан очень мощный шаг, который мы сегодня обсуждаем, и я надеюсь, за неделю-две будет предметом мощного обсуждения во время видеоконференции в Нормандском формате – это так называемые "кластеры" …. которые могут стать, в случае их согласования, основой для дорожной карты, которая действительно завершилась бы установлением мира на Донбассе, возвращением и реинтеграцией оккупированных территорий в Украину и проведением местных выборов", - добавил он.

Как отметил глава ОПУ, "Россия должна чётко сказать, готова ли она идти по пути установления мира на Донбассе, или она не хочет мира в Украине. Тогда всему миру будет это понятно"

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