События

00:33 10.03.2021

SpaceX в среду запустит на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

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Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) 9 марта в 21:58 по времени Восточного побережья США.

Это будет уже 21-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1203 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.

Через 8 минут 24 секунды после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в шестой раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутник #запуск
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