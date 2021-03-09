В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

Правительство Эстонии на внеочередном заседании во вторник утвердило введение с четверга, 11 марта до 11 апреля более масштабных ограничений в связи с распространением заболеваемостью коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства.

"Свежие данные показывают, что более агрессивный "британский" штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе", - сказала премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Особенно критическая ситуация в Таллинне и Северной Эстонии, где дееспособность больниц оказалась под значительным давлением, однако ситуация серьезна по всей Эстонии. Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса. От поведения каждого из нас зависит, как быстро нам это удастся", - подчеркивает премьер.

Для предотвращения распространения коронавируса в общественном пространстве вне помещений будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны придерживаться с другими дистанции в два метра.

Правительство настоятельно рекомендовало без крайней необходимости не водить детей в детский сад. В школах вводится дистанционное обучение, в том числе и для школьников начальных классов, чего не было ранее.

С 11 марта в помещениях запрещены занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации. Запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия, публичные мероприятия в области культуры, сферы развлечений, закрываются СПА, бассейны, бани.

Закрываются магазины, за исключением продуктовых, аптек, представительств телекоммуникационных фирм, магазинов оптики, зоомагазинов и заправочных станций. В кафе на заправочных станциях употреблять еду и напитки на месте будет запрещено.

Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды навынос.

По данным департамента здоровья, в Эстонии двухнедельная кумулятивная заболеваемость с 17 февраля увеличилась вдвое. 7 марта она превысила 1 300 случаев в расчете на 100 000 жителей - это один из самых высоких показателей в Евросоюзе.