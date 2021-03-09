События

20:33 09.03.2021

Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

2 мин читать
Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Кабинет министров расширил перечень ограничений для "красного" уровня эпидемиологической опасности, связанной с распространением COVID-19.

Как сообщают авторы Telegram-канала "Коронавирус_інфо", новые ограничения касаются работы общественного транспорта.

"Запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок)", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

При этом, под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек (в т.ч. с водителем), но без учета детей; перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции; перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры; перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Как сообщалось, "красный" уровень карантина вводится в области, если в ней есть превышение хотя бы двух эпидемиологических показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

В частности, запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

"Красный" уровень в области вводится комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.

 

Теги: #карантин #коронавирус #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:12 09.03.2021
В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

В Эстонии вводятся масштабные ограничения из-за распространения заболеваемости коронавирусом

19:38 09.03.2021
Премьеры Чехии и Венгрии посетят Израиль для опыта по вакцинации от COVID-19

Премьеры Чехии и Венгрии посетят Израиль для опыта по вакцинации от COVID-19

19:16 09.03.2021
Греция допустила открытие страны для иностранных туристов после 14 мая

Греция допустила открытие страны для иностранных туристов после 14 мая

17:16 09.03.2021
Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac

14:41 09.03.2021
Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

13:57 09.03.2021
Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных туристов - UNWTO

Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных туристов - UNWTO

13:54 09.03.2021
Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

Отсутствие резервных источников электроснабжения в больницах может привести к смерти пациентов – и.о. главы НСЗУ

13:02 09.03.2021
На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году потрачено 11 млрд грн – глава НСЗУ

12:40 09.03.2021
Мэр Ивано-Франковска просит область выделить еще один этаж облкардиоцентра для пациентов с COVID-19

Мэр Ивано-Франковска просит область выделить еще один этаж облкардиоцентра для пациентов с COVID-19

12:38 09.03.2021
Наполненность мест в коронавирусных больницах Львовской области выросла на 20% за две недели

Наполненность мест в коронавирусных больницах Львовской области выросла на 20% за две недели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

ПОСЛЕДНЕЕ

Съезд судей избрал трех из четырех членов ВСП по своей квоте

Суд Киева арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве киберполицейского

Возле Львова полиция со стрельбой и погоней задержала водителя легкового автомобиля

СММ ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки

Продолжение реформы системы здравоохранения в Украине требует трансформации в зависимости от вызовов пандемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Аваков обсудил с главой польского МВД подробности ДТП с украинским рейсовым автобусом

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в феврале оставался повышенным

В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

Аукционный комитет по продаже э/э по двухсторонним договорам согласовал отбор предложений по принципу максимальной цены

Зеленский планирует в текущем году посетить Вильнюс для участия в конференции по вопросам реформ в Украине – Жовква

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА