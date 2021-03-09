Кабмин расширил перечень ограничений для "красной" зоны карантина

Кабинет министров расширил перечень ограничений для "красного" уровня эпидемиологической опасности, связанной с распространением COVID-19.

Как сообщают авторы Telegram-канала "Коронавирус_інфо", новые ограничения касаются работы общественного транспорта.

"Запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок)", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

При этом, под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек (в т.ч. с водителем), но без учета детей; перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции; перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры; перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Как сообщалось, "красный" уровень карантина вводится в области, если в ней есть превышение хотя бы двух эпидемиологических показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

В частности, запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

"Красный" уровень в области вводится комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.