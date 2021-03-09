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16:06 09.03.2021

Рассмотрение дела Антоненко перенесено, он остался под стражей, под судом произошли столкновения – СМИ

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Рассмотрение дела Антоненко перенесено, он остался под стражей, под судом произошли столкновения – СМИ

Шевченковский районный суд города Киева оставаил под стражей музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, поскольку один из присяжных не явился на заседание и заседание суда во вторник, на котором планировалось пересмотреть меру пресечения подозреваемому, было перенесено на следующую неделю, 16 марта.

Как сообщает "5 канал", под зданием суда собралось до сотни митингующих, которые попытались не выпустить автомобиль, в котором, предположительно, перевозили Антоненко, вследствие чего произошли столкновения между ними и правоохранителями.

После столкновений акция протеста проходила спокойно, митингующие требовали проведения заседания. Один из участников держал в руках транспарант "Требование реформы судебной системы", другой – государственный флаг.

Как сообщил телеканал "Украина 24", среди активистов, которые пытались не выпустить автозак с Антоненко из здания суда, были представители "Национального корпуса" и организации "С14". Во время столкновений и перед ними митингующие использовали фаеры.

Правоохранители задержали нескольких активистов, однако впоследствии всех отпустили на месте событий. Некоторые участники столкновений пострадали – у некоторых заметны синяки, у одного рассечена бровь.

Спустя примерно полчаса после столкновений как участники митинга, так и правоохранители начали понемногу расходиться.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

 

 

 

Теги: #шеремет #антоненко #суд
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