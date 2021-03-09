СБУ: в спецслужбах РФ есть подразделения, которые работают исключительно на расшатывание ситуации в Украине

Российские спецслужбы ведут целенаправленную информационную работу против Украины, а их отдельные подразделения работают исключительно на расшатывание ситуации в нашей стране, отмечают в Службе безопасности Украины.

"В условиях гибридной войны масштабность информационной агрессии РФ, которая организуется и координируется этими структурами, возрастает на порядок. Они сконцентрированы на проведении специальных информационных операций и акций, в том числе подрывного характера. То есть, существуют отдельные подразделения, которые работают исключительно "по Украине" и получают на это финансирование", - цитирует пресс-служба СБУ начальника управления Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка на Всеукраинском форуме "Украина 30" во вторник.

По его словам, инструментами в гибридной войне становятся телеканалы, информационные порталы, соцсети, почтовые сервисы, Телеграмм-каналы, так называемые фабрики троллей и отдельные блогеры, которые используются для антиукраинской пропаганды и дестабилизации ситуации.

В СБУ отмечают, что кирбспециалисты Службы проводят комплексную работу по защите национального информационного пространства от посягательств иностранных спецслужб.

По информации пресс-службы СБУ, в 2020 году украинская спецслужба заблокировала более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях с миллионной аудиторией и более 20 бот-сетей, нейтрализовала более 600 киберинцидентов и кибератак на информационные ресурсы органов государственной власти, прекратила деятельность 20 хакерских группировок, причастных к таким атакам.

"Через такие сети собирают разведывательные и персональные данные граждан Украины, а затем атакуют органы и объекты критической инфраструктуры государства", - рассказал Витюк.

В СБУ обращают внимание на то, что значительная часть таких ботсетей и кибератак координируются именно из РФ. "Аналогичная ситуация - с пророссийской пропагандой, над которой работают профессиональные пропагандисты по заказу спецслужб страны-агрессора. Поэтому СБУ объявила о подозрениях отдельным блогерам и администраторам телеграмм-каналов, в том числе за государственную измену и разжигание национальной вражды и ненависти", - информирует пресс-служба СБУ.