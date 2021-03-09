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10:32 09.03.2021

Китай запускает программу "паспорта здоровья" для путешественников

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Китай запускает программу "паспорта здоровья" для путешественников

Китайский мессенджер Wechat официально запустил мини-программу с китайской версией международного сертификата здоровья для путешественников, сообщило консульское управление при МИД КНР.

"В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру", - говорится в сообщении ведомства в Wechat.

Сертификат показывает результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от коронавируса. Эту информацию может получить любое иностранное учреждение здравоохранения, считав QR-код. При желании сертификат можно распечатать.

Похожие технологии в Китае уже применялись. Так, "коды здоровья" появились в стране еще в прошлом году, чтобы сдержать распространение коронавируса. QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.

Теги: #коронавирус #китай
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