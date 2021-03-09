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06:44 09.03.2021

Республиканцы призывают госсекретаря США ввести новые санкции против "Северного потока 2"

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Республиканцы призывают госсекретаря США ввести новые санкции против "Северного потока 2"

Старший республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол и ряд его однопартийцев обратились к американскому госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть связаны со строительством газопровода "Северный поток 2".

"Пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность выполнением планов администрации Байдена по санкциям в отношении "Северного потока 2", подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)", - говорится в письме законодателей, опубликованном на сайте комитета.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", - отметили они.

Конгрессмены привели список из 15 судов и ряда компаний, которые, по их мнению, могут быть связаны с "Северным потоком 2", и призывают принять в отношении них определенные меры.

"Мы просим не только дать оценку представленному ниже обновленному списку организаций, (...) но и более конкретно указать, какая именно дополнительная информация требуется госдепу для принятия дополнительных санкций", - отметили они.

"Учитывая сокращающееся окно до завершения строительства газопровода "Северный поток 2", мы настоятельно призываем вас представить Конгрессу новые санкции, (...) а не ждать до 17 мая, когда закончится текущий 90-дневный отчетный период", - продолжили законодатели.

Госдепартамент США в феврале перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Однако в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая злить Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Теги: #сша #поток_2 #санкции #конгрессмены
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