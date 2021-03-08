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15:40 08.03.2021

Власти Туниса смягчают требования к въезжающим в страну туристам

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Тунис с 8 марта сократил время пребывания на карантине для иностранных туристов с семи до двух суток, сообщает Национальный офис по туризму страны.

В соответствии с коммюнике главы правительства Туниса, в период с 8 по 28 марта 2021 года иностранцы, которые забронировали номер в одном из отелей, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия в Тунис, а также пройти экспресс-тест в пункте прибытия. Кроме того, теперь самоизолироваться в отеле необходимо на два, а не на семь дней, как было ранее. После карантина, не покидая номер, надо будет пройти ПЦР-тест за свой счет до получения отрицательного результата теста.

Кроме того, правительство Туниса одобрило снятие запрета на передвижение между регионами и, по согласованию с местными властями, замену его на закрытие тех регионов, которые регистрируют рост случаев заражений коронавирусом.

Также с 8 марта разрешено работать туристическим ресторанам до 20.00. В oтелях возобновляется проведение мероприятий с заполняемостью не более 50% и соблюдением санитарного протокола.

Ранее министерство туризма и ремесел Туниса заявило о падении иностранного турпотока в страну по итогам 2020 года на 80%, число туристов не превысило 2 млн человек. Доходы от туризма составили $732 млн по сравнению с $2,1 млрд в 2019 году

По мнению президента Тунисской федерации гостиниц (FTH), туристический кризис продолжится и во второй половине 2021 года. По его словам, в стране закрылись до 90% гостиниц, и даже после возобновления туризма не все оставшиеся на плаву объекты размещения готовы принимать гостей.

Теги: #тунис #туристы
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