Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта.

"Мои поздравления с 8 марта. Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он, в первую очередь, о равенстве и уважении. О достойной оплате труда для женщин и одинаковые условия и возможности независимо от пола", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что могло бы быть гораздо больше выдающихся женских имен в культуре и истории, если бы было переосмысление гендерных ролей.

Также министр добавил, что "не в наших силах изменить прошлое, но мы влияем на настоящее и будущее. Современное европейское общество должно быть современным и ментально".