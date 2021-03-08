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11:36 08.03.2021

Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

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Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта.

"Мои поздравления с 8 марта. Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он, в первую очередь, о равенстве и уважении. О достойной оплате труда для женщин и одинаковые условия и возможности независимо от пола", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что могло бы быть гораздо больше выдающихся женских имен в культуре и истории, если бы было переосмысление гендерных ролей.

Также министр добавил, что "не в наших силах изменить прошлое, но мы влияем на настоящее и будущее. Современное европейское общество должно быть современным и ментально". 

Теги: #8марта #минкультуры #украина #поздравление
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