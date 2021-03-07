Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской в Киеве

Киевские правоохранители задержали 37-летнюю жительницу столицы, которую подозревают в убийстве сотрудницы одного из департаментов Национальной полиции, произошедшего 7 марта в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержано 37-летнюю жительницу столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления (убийства полицейской – ИФ). Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook в воскресенье.

Правоохранители подчеркивают, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских о причинах смерти женщины.

Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Если её вину докажут в суде, ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

7 марта 2021 года, около трех часов утра в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве.

Погибшей оказалась 37-летняя сотрудница одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4286779048000091