Эрдоган на фоне учений Турции в Средиземном море заявил о важности укрепления турецких ВМС

Превосходство на морях является важнейшим фактором успеха мировой державы, поэтому в приоритетах Анкары - укрепление военно-морских сил, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Тот, кто доминирует на море, доминирует во всем мире... основываясь на этой мысли, мы придаем особую значимость укреплению мощи военно-морских сил Турции, как фактора сдерживания и упреждения угроз", - цитирует агентство "Анадолу" президента, обращавшегося к участникам проходящих в Средиземном море учений Mavi Vatan-2021.

Он отметил, что "определенные силы" предпринимают попытки умалить права Турции и турецкой диаспоры на Кипре в Восточном Средиземноморье, причем Турция в свою очередь, подчеркнул Эрдоган, на чьи-либо суверенитет и территориальную целостность не покушается. Эрдоган добавил, что Турция относится к десятку государств мира, способных самостоятельно проектировать и строить корабли.

"Анадолу" отмечает, что учения Mavi Vatan-2021 идут в Эгейском и Средиземном морях, в них принимают участие 87 кораблей и 27 самолетов Турции, 20 вертолетов.

В свою очередь западные СМИ сообщили, что на фоне учений министр обороны Турции Хулуси Акар, командующие армией, ВВС и ВМС ранее прибыли на вертолете на судно судна Oruc Reis, задействованное в геологоразведывательной деятельности в регионе.

В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимался как раз Oruc Reis.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.