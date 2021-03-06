"Укрзализныця" ограничивает высадку-посадку и продажу билетов в Закарпатье с введением в регионе усиленного карантина

"Укрзализныця" ограничивает высадку и посадку а также продажу билетов в Закарпатье в связи с введением в регионе усиленного карантина, сообщает пресс-служба компании.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, "Укрзализныця" с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - рассказали в пресс-службе УЗ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье по железной дороге.

"Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье по железной дороге. Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантина", - подытожили в сообщении.