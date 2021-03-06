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20:12 06.03.2021

"Укрзализныця" осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

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"Укрзализныця" осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

"Укрзализныця" с 8 марта осуществит пять спецрейсов и перевезет более 3000 пассажиров из карантинных зон, написал в своем телеграм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, уже в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:

- 043 / 044 Ивано-Франковск-Киев с отправлением 8 марта в 21:55 и прибытием 9 марта в 8:48;

- 007 / 008 Черновцы-Киев с отправлением 8 марта в 21:08 и прибытием 9 марта в 9:07;

- 149 / 150 Ворохта-Полтава с отправлением 8 марта в 13:51 и прибытием 9 марта в 10:38.

- 135 / 136 Черновцы-Одесса с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01.

- 117 / 118 Черновцы-Киев с отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" планировала осуществить 3 спецрейса из Ивано-Франковской и Черновицкой областей для вывоза 2000 пассажиров.

Источник: https://t.me/vladyslavkryklii/278

Теги: #укрзализныця #украина #спецрейсы
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