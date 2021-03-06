События

18:54 06.03.2021

В Па-де-Кале во Франции введен режим изоляции по выходным из-за COVID-19

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В Па-де-Кале во Франции введен режим изоляции по выходным из-за COVID-19

Власти департамента Па-де-Кале на севере Франции в связи с коронавирусом COVID-19 с субботы, 6 марта, вновь ввели по выходным режим изоляции для сотен тысяч местных жителей, сообщили французские СМИ.

В настоящий момент больницы в Па-де-Кале заполнены на 90%, и власти настаивают, что без дополнительных ограничений система здравоохранения не справится. Между тем, в департаменте уже действует комендантский час с 18:00 по 6:00, а магазины, торгующие не товарами первой необходимости, закрыты.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 3,85 млн случаев заражения коронавирусом. Более 88,2 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #франция #департамент #изоляция
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