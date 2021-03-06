На Ивано-Франковщине полиция разыскала злоумышленников, повредивших памятник Тарасу Шевченко

В селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной громады правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к повреждению памятника Тарасу Шевченко, сообщает пресс-служба полиции области.

"5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной громады в течение ночи неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта из установленного постамента и поставили ее у памятника", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали неизвестных.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении.