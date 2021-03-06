В Черноморске пограничники выявили двух граждан Сирии, приплывших в грузовом прицепе

Двух незаконных мигрантов с паспортами граждан Сирии обнаружили в пятницу, 5 марта, в Черноморском морском порту пограничники Одесского отряда, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Иностранцев в Черноморском морском порту заметила обзорная группа между грузовиками на палубе теплохода, который прибыл из Турции. Как выяснилось, нелегалы прятались в одном из прицепов. Только теплоход причалил, безбилетные пассажиры прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у обоих иностранцев были паспорта граждан Сирии. По их словам, Украину они хотели проехать транзитом на пути в Германию. Каждый из нелегалов заплатил за такое "путешествие" по $6 тыс.

"Благодаря бдительности украинских пограничников сирийцев вернули в обратное путешествие. Сейчас мигранты возвращаются на теплоходе в Турцию", - добавили в ведомстве.