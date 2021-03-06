Предварительно, водитель попавшего в ДТП в Польше автобуса не справился с управлением – МИД

По предварительным данным правоохранителей, водитель рейсового автобуса украинской регистрации, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Польше, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"6 марта примерно в 2:00 на территории Польши (местность Кашице, Подкарпатское воеводство) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, следовавший по маршруту Познань-Херсон. По имеющейся информации, в результате аварии погибли 6 граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачув и Рудна Мала", - сказано в сообщении.

Всего в автобусе находились 57 украинцев. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Сейчас сотрудники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи гражданам Украины и взаимодействия с польскими компетентными органами в контексте выяснения всех обстоятельств трагедии и обеспечения украинцев необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - подчеркнули в МИД.

Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Как сообщалось, шестеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Как сообщила в эфире канала "Украина24" пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий, в ДТП погибли 5 человек, один скончался по дороге в госпиталь. В настоящее время госпитализированы 35 человек, пятеро из них в очень тяжелом состоянии. 16 человек, которым ничего не угрожает, в настоящее время уже поселили в отелях, решается вопрос их перевозки в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.