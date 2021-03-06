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10:13 06.03.2021

Зеленский соболезнует в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше

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Зеленский соболезнует в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы - на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал президент в субботу в Твиттере.

Как сообщалось, шестеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев

Как сообщила в эфире канала "Украина24" пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий, в ДТП погибли 5 человек, один скончался по дороге в госпиталь. В настоящее время госпитализированы 35 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. 16 человек, которым ничего не угрожает, в настоящее время поселили в отелях, решается вопрос их перевозки в Украину.

Теги: #дтп #польша #соболезнования
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