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09:08 06.03.2021

Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

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Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

Шестеро украинцев погибли, еще 15 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Польша: вблизи г.Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", – написал дипломат своем аккаунте в Твиттере в субботу утром.

Он добавил, что консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. В районе села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву - 6 человек погибли, 34 получили ранения, сообщает RMF FM.

Автобус ехал в сторону Перемышля, к границе с Украиной. В автобусе было 57 человек, все - граждане Украины.

На место аварии были отправлены два вертолета для перевозки раненых: польская служба медицинской помощи с воздуха и военная служба MI8. Пассажиров из перевернувшегося автобуса эвакуировали пожарные.

Не пострадавшие участники аварии были приняты в местную школу.

На данный момент все пострадавшие доставлены в больницы или общежития. Всего изначально было госпитализировано 34 человека. 18 человек, не нуждающихся в госпитализации, были доставлены в соседнее общежитие.

 

Теги: #польша #дтп_жертвы
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