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20:58 05.03.2021

В Израиле с воскресенья существенно ослабят коронавирусные ограничения

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В Израиле с воскресенья существенно ослабят коронавирусные ограничения

В Израиле с 7 марта переходят к третьему этапу снятия ограничений, которые вводились правительством ранее, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает The Jerusalem Post.

Многие из ограничений ослабят для тех, у кого есть так называемый "зеленый паспорт", подтверждение того, что человек сделал прививку против коронавируса двумя дозами вакцины, и что со дня последнего укола прошла как минимум неделя.

С воскресенья израильтяне, сделавшие прививки, смогут сидеть в кафе и ресторанах как внутри, так и на веранде заведения. Тем, у кого прививки нет, по-прежнему нельзя заходить в помещение. Отели также смогут оказывать весь спектр услуг для тех, кто сделал прививку против COVID-19.

Старшеклассники вернутся к очному обучению в тех городах, где не менее 70% людей старше 50 лет вакцинированы или уже выздоровели.

Кроме того, порядка 3 тыс. израильтян смогут въезжать в страну в сутки в соответствии с расписанием рейсов, утвержденным в министерстве транспорта и в министерстве здравоохранения. Новоприбывшие в страну будут отправлены на домашнюю изоляцию в соответствии с инструкциями Минздрава. При въезде они также должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус и пройти тестирование после прибытия в страну, причем это сделать обязаны и переболевшие, и привитые.

Между тем, в органах здравоохранения не рекомендуют снимать ограничения, поскольку число заражений в день пока не показывает стойкую нисходящую тенденцию. За последние сутки в Израиле провели свыше 92,2 тыс. тестов. В 4% случаев тестирования выявлялся коронавирус. Почти 40 тыс. человек болеют COVID-19 в настоящее время, с начала пандемии зарегистрировали более 796,4 тыс. случаев заражения, а скончались свыше 5,8 тыс. человек.

Согласно информации биолога Эран Сегаль из института Вейцмана, до вакцинации порядка 27% новых случаев коронавируса приходились на людей в возрасте 19 лет или старше, сейчас на них приходится порядка 47% выявляемых новых случаев. Также до вакцинации 25% новых случаев приходились на людей старше 50 лет, после вакцинации только 11%. Всего в Израиле более 4,9 млн граждан получили как минимум одну дозу прививки, более 3,6 млн - две дозы.

Теги: #коронавирус #ситуация #израиль
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