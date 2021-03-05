Украина объявила конкурсы по отбору независимых членов набсоветов "Центрэнерго", ОПЗ, "Турбоатома", облэнерго и ОГХК

Минэкономики объявило конкурсы по отбору независимых членов наблюдательных советов "Центрэнерго", "Одесского припортового завода" (ОПЗ), "Турбоатома", ряда облэнерго и других предприятий, находящихся в управлении Фонда госимущества Украины.

Соответствующие объявления размещены на сайте Минэкономики в пятницу вечером.

Согласно им, на "Хмельницк-", "Николаев-", "Харьков-" и "Запорожьеоблэнерго", а также "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) планируется отобрать по четыре независимых члена набсовета.

На "Центрэнерго", ОПЗ, Завод "Электротяжмаш", "Турбоатом". Криворожскую и Днепровскую ТЭЦ – по три члена набсовета, а "Харьковэнергосбыт" – два члена.

Заявки от претендентов принимаются Минэкономики до конца рабочего дня 25 марта текущего года.

Кандидатуры на должности членов набсоветов этих крупных предприятий перед их утверждением будет рассматривать номинационный комитет, в котором право совещательного голоса имеют представители международных финорганизаций.