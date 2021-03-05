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18:00 05.03.2021

Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

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Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

В депутатской фракции "Слуга народа" убеждены, что расследование дел, связанных с бизнесменом, экс-главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским будет продолжаться в Украине независимо от того, как будут развиваться события в связи объявлением санкций США против него.

"Независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится. Это касается и ПриватБанка, и других историй. Офис Генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - отметил председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, США сегодня фактически показали, что "не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране" и вместе с тем дали понять всем, для кого важны отношения с США, что "с Коломойским нежелательно иметь дело".

При этом Корниенко также подчеркнул, что деолигархизация для президента Владимира Зеленского - не пустое слово, поэтому "Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законным правилам".

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против бизнесмена а и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции.

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.

Теги: #санкции #корниенко #коломойский
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