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17:02 05.03.2021

Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

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Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова "продолжает отмазывать" бизнесмена и экс-руководителя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, против которого Государственный департамент США ввел санкции, в деле "Приватбанка", заявил глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Госсекретарь США объявляет санкции по Коломойскому (из-за коррупции), генпрокурор Зеленского - продолжает олигарха отмазывать. Венедиктова подписала подозрения в одном приватовском эпизоде на 136 млн грн, но уже несколько месяцев блокирует подозрения в другом – на почти 10 млрд грн", - написал Шабунин в Facebook в пятницу.

От отметил, что разницу между 136 млн и 10 млрд чувствуют "и Венедиктова, и Зеленский".

"Ровно так же президент "борется" с Ахметовым, руками Венедиктовой заблокировав передачу в суд "Роттердама +". Да что там олигархов, президент заместителя руководителя собственного офиса - Олега Татарова - от наказания отмазывает", - подчеркивает Шабунин.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против бизнесмена а и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции.

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.

 

Теги: #сша #санкции #шабунин #коломойский
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