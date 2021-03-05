События

16:31 05.03.2021

Чехия просит другие страны Европы о помощи в лечении пациентов с COVID-19

1 мин читать
Чехия просит другие страны Европы о помощи в лечении пациентов с COVID-19

Власти Чехии обратились к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой оказать им помощь в связи с быстрым ростом числа госпитализаций среди заболевших коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ со ссылкой на чешский Минздрав.

"Огромное число новых пациентов, заразившихся коронавирусом, усилило давление на систему здравоохранения, количество госпитализаций растет", - указали в ведомстве.

За минувшие сутки в Чехии выявили 15,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. 187 человек скончалось.

Чехия не единственная европейская страна, чья система здравоохранения оказалась перегружена из-за пандемии коронавируса. Накануне сообщалось, что Словакия начала отправлять в другие странны заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация.

Теги: #covid_19 #чехия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 05.03.2021
Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19

Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19

14:12 03.03.2021
ОАЭ первой из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 благодаря активной вакцинации

ОАЭ первой из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 благодаря активной вакцинации

13:12 03.03.2021
Зеленский и президент Евросовета скоординировали работу по поставкам вакцин против Covid-19

Зеленский и президент Евросовета скоординировали работу по поставкам вакцин против Covid-19

11:03 03.03.2021
Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

10:32 03.03.2021
В Киеве Covid-19 за сутки заболели 655 человек, 25 умерли, выздоровели 789

В Киеве Covid-19 за сутки заболели 655 человек, 25 умерли, выздоровели 789

17:17 01.03.2021
В Финляндии ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Финляндии ввели режим ЧС из-за коронавируса

17:09 01.03.2021
Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

16:15 01.03.2021
Чехия наградила Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии"

Чехия наградила Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии"

15:49 27.02.2021
В Азербайджане зафиксирован суточный рост числа заражений COVID-19

В Азербайджане зафиксирован суточный рост числа заражений COVID-19

12:48 27.02.2021
Новозеландский город Окленд изолируют из-за выявленного заражения коронавирусом

Новозеландский город Окленд изолируют из-за выявленного заражения коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

Эпидситуация во Львовской области ухудшается

Ермак: Скоро сможем заговорить о полной перезагрузке КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

В зоне ООС вакцинировались от COVID-19 уже 1030 военных

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины 10 марта презентуют план стратегического партнерства

ВАКС отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о расхищении газа "Нафтогаза"

Владелец Jeep готов отказаться от названия Cherokee на фоне критики индейцев - CEO

Санкции США против Коломойского показывают, что украинскую коррупцию наказывают скорее за границей, чем в Украине - Рудик

SkyUp 8 марта выполнит рейс из Тель-Авива в Киев

Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА