СБУ предотвратила отчуждение имущества "Украинского Дунайского пароходства" на 2 млрд грн

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента компании, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделка была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры. Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставной капитал иностранной компании", - указывается в сообщении.

Для реализации схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному министерству документацию о нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой предоставило возможность самостоятельного распоряжения государственным имуществом.

Своими действиями организаторы могли причинить убытки обществу на более 2 млрд грн.

Кроме того, реализация схемы могла причинить ущерб обороноспособности государства.

В ходе расследования были проведены обыски в офисных помещениях пароходства и по местам проживания участников схемы. Была изъята компьютерная техника и электронные носители информации, документация по деятельности офшорных компаний пароходства, договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств, а также документы о создании офшорных компаний и финансовая отчетность. Изъятые доказательства присоединены к материалам дела.

Также была обнаружена большая сумма наличных в иностранной валюте.

Продолжается судебное расследование по ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.