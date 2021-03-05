Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

США ввели санкции в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах, сообщает посольство США в Украине.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о внесении в санкционный список Игоря Коломойского и ближайших членов его семьи в соответствии с разделом 7031(c) из-за причастности к значительной коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской областной государственной администрации в 2014-2015 гг", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

При этом в посольстве отмечают, что хотя эта мера касается действий во время пребывания бизнесмена в должности главы обладминистрации, "нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины составляют серьезную угрозу ее будущему".

"Применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед", - подчеркивается в сообщении.