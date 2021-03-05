В селе под Ивано-Франковском поврежден бюст Шевченко

Неизвестные повредили бюст украинского поэта Тараса Шевченко, установленный возле Дома культуры в с.Подпечеры Тысменицкого района Ивано-Франковской области, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"В Подпечерах произошла провокация! Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря. Надеюсь, что мы скоро выясним, кто это сделал! Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно "оценить" эту провокацию", - написал Марцинкив на своей странице в Facebook в пятницу.

Он опубликовал фото поврежденного бюста. На нем видно, что погрудный бюст, установленный на каменном цоколе, лишился головы, при этом голова стоит рядом с цоколем. Других следов вандализма на снимках не видно.

Село Подпечеры находится примерно в 2 км от восточной окраины Ивано-Франковска, население 2,5 тыс человек.