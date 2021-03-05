"Люстдорф" презентовал питьевую кашу под ТМ "Селянская"

ООО "Люстдорф" (Винницкая обл.), крупный производитель молочной продукции, в марте выводит на рынок питьевую кашу под торговой маркой "Селянская".

Компания уточнила в пресс-релизе, что новый продукт состоит из молока и зерновых, не содержит сахар. Два вида питьевой каши – "Овсяная" и "Гречневая" - будут расфасованы в пакеты по 750 грамм.

По данным "Люстдорфа", новый продукт позиционируется как полноценная еда, которую не нужно готовить. Кроме того, питьевые каши можно хранить без холодильника.

ООО "Люстдорф", крупный производитель молочной продукции, создано в феврале 1997 года. Его мощности позволяют перерабатывать около 350 тонн молока в сутки. "Люстдорф" выпускает более 60 наименований молочной продукции под торговыми марками "На здоровье", "Селянське", "Буренка", "Люстдорф" и "Тотоша".

"Люстдорф" экспортирует молочные продукты в Молдову, Грузию, Азербайджан, Беларусь, другие страны.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, конечными бенефициарами "Люстдорф" являются Олег Васильев и Лариса Остапенко.