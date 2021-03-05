Послы G7 призвали съезд судей отложить назначения в ВСП и КС до установления прозрачных процессов отбора судей

Послы стран "Большой семерки" призвали съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия (ВСП) и Конституционный суд (КС) до того, как будут утверждены новые процессы их отбора.

"Послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - сообщается в Twitter группы послов G7 в пятницу.

Согласно сообщению, послы G7 провели в пятницу встречу с руководством Верховного суда Украины и Совета судей и "подчеркнули стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".

"Важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добродетели, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе", - говорится в сообщении.