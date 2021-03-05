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12:13 05.03.2021

Депутаты отправили представление в КС по отмене решения Рады о назначении Шкарлета главой МОН - Совсун

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Депутаты отправили представление в КС по отмене решения Рады о назначении Шкарлета главой МОН - Совсун

 Народные депутаты отправили в Конституционный суд (КС) представление относительно отмены решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с неперсональным голосованием парламентариями, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун.

"Мы отправили представление в Конституционный суд, подписались 46 депутатов от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также несколько мажоритарщиков, которые являются внефракционными. Депутаты из других фракций, в частности от "Слуги народа", отказались подписывать его, но это не критично, потому что 46 подписей вполне достаточно", - отметила политик.

На уточняющий вопрос, когда именно депутаты отправили данное представление в КС, Совсун сообщила, что это произошло "вчера или позавчера".

Ранее пресс-служба партии "Голос" сообщила, что Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления поручено провести Государственному бюро расследований. Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады", – отмечалось в сообщении.

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Теги: #шкарлет #кс
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