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11:53 05.03.2021

Суд не отменил подозрение Татарову - источник

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Суд не отменил подозрение Татарову - источник

Шевченковский районный суд Киева подтвердил законность вынесения подозрения, объявленного антикоррупционными органами заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Суд рассмотрел жалобу Татарова на законность уведомления его о подозрении и не нашел оснований для отмены подозрения", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, как стало известно, сроки досудебного расследования по данному делу завершены.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря 2020 года адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

24 декабря прошлого года Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины.

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса генпрокурора.

САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

30 декабря ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей, однако прокурор Офиса генпрокурора отозвал из суда ходатайство о применении меры пресечения на основании требований ст.185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса.

Теги: #татаров #подозрение
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