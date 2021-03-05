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11:50 05.03.2021

"Укрзализныця" и QTerminals договорились сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" - Криклий

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"Укрзализныця" и QTerminals договорились сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" - Криклий

АО "Укрзализныця" и проектная компания катарского портового оператора QTerminals W.L.L. - ООО "Кютерминалз Ольвия" договорились сотрудничать в рамках концессии специализированного морского порта "Ольвия" (Николаев), отмечается в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Сотрудничество сторон будет направлено на осуществление беспрепятственных и регулярных железнодорожных перевозок на территории Николаева и дальнейшего их развития.

Как сообщалось, ранее представители Украины и Катара обсудили имплементацию договора о концессии порта "Ольвия" катарской компанией QTerminals.

"Укроборонсервис" и катарская QTerminals также будут сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия".

Договор о сдаче в концессию морского специализированного порта "Ольвия" (Николаев) подписали Мининфраструктуры и QTerminals W.L.L. 20 августа 2020 года.

Концессионер МТП "Ольвия" - компания QTerminals - планирует создать на его основе экспортный зерновой хаб.

В 2020 году в рамках проекта катарская компания намерена была вложить $9,2 млн в планирование и проектирование новых терминалов, получение необходимых документов и начало инфраструктурной модернизации; в 2021 году - инвестировать $31,3 млн, в том числе в новые краны, складскую инфраструктуру и причальные мощности. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать $142 млн в данный проект.

QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара "Хамад" стоимостью более $7млрд. В 2019 году обработала 1,32 млн тыс. TEU (20-футовый эквивалент) контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем обработали все портовые операторы Украины.

Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском каналу (БДЛК).

Стивидорная компания "Ольвия" - государственное предприятие, осуществляющее стивидорную деятельность на территории морпорта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.

Глубины и протяженность причальной линии порта составляет 1,53 км (семь причалов), что позволяет принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК - 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.

Теги: #qterminals #укрзализныця #сотрудничество
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