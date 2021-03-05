События

09:33 05.03.2021

Шмыгаль выразил соболезнования в связи с крушением турецкого военного вертолета

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Шмыгаль выразил соболезнования в связи с крушением турецкого военного вертолета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил соболезнования в связи с крушением вертолета и гибелью военнослужащих в Турции 4 марта.

"С большим сожалением узнал о трагических событиях в небе над Турцией. Выражаю соболезнования турецкому народу. Желаю терпения семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Шмыгаль в соцсети Twitter в пятницу.

Ранее в провинции Битлис, Турция, произошло крушение вертолета ВС Турции. По информации Министерства обороны Турции, число погибших в результате составило 11 военнослужащих. В СМИ сообщают, что авиакатастрофа произошла 4 марта в послеобеденное время.

 

Теги: #соболезнование #турция #крушение #вертолет
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