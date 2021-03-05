Токио планирует продлить режим ЧП

Власти Японии намерены продлить режим чрезвычайного положения для сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19 в Токио и соседних префектурах, сообщает газета The Japan Times со ссылкой на премьер-министра страны Есихидэ Сугу.

По информации издания, эта мера затронет столицу Японии и префектуры Тиба, Канагава и Сайтама, которые входят в агломерацию так называемого "большого Токио".

Суга отметил, что критерием отмены чрезвычайного положения станет, в частности, скорость передачи новых штаммов коронавируса.

По данным сайта Worldometer, всего за время пандемии в Японии выявлено более 435,5 тыс. случаев коронавируса, более 8 тыс. человек скончались.