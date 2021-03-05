На центральном киевском вокзале в четверг мужчина попал под поезд, в результате чего ему оторвало ноги - полиция

На центральном киевском вокзале в четверг мужчина попал под поезд, в результате чего ему оторвало ноги, и его госпитализировали в больницу, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции столицы.

"Сегодня около 16.00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Центральном железнодорожном вокзале. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции столичного главка, врачи и наряды патрульных полицейских", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в больницу.

Происшествие зарегистрировано в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Правоохранители провели следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента. После этого события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.