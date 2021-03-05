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00:43 05.03.2021

Степанов обещает добиться повышения минимальной зарплаты медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн

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Степанов обещает добиться повышения минимальной зарплаты медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает добиться повышения минимальной заработной платы медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн.

"Медики сегодня - настоящие герои, поэтому повышение им зарплат - моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тыс. гривен, младшего - 12 тыс. гривен. И мы добьемся этого", - написал Степанов на своей странице в Фейсбуке в ночь на пятницу.

Теги: #медработники #зарплаты #степанов #украина
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