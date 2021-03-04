СММ ОБСЕ вновь зафиксировала более 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки, сообщается на сайте международной организации.
"СММ зафиксировала 102 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 10 таких нарушений", - указано в ежедневном отчёте международной организации, опубликованном на сайте ОБСЕ вечером 4 марта.
При этом сообщается, что уже четвертый день подряд в ОБСЕ в ходе мониторинга не выявляют ни одного случая эскалации в Луганской области.
В тоже время, сотрудники СММ наблюдали за передвижением неустановленных людей на участке разведения в районе Золотого Луганской области в дневное время. Они также видели 11 грузовиков с логотипом гуманитарной организации, которые пересекли линию соприкосновения возле неподконтрольного украинскому правительству села Веселая Гора и проследовали в направлении подконтрольного правительству населённого пункта Счастье в Луганской области. О принадлежности грузовиков к той или иной организации не сообщается.
В неподконтрольном правительству районе Донецкой области ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода.
Кроме того, наблюдатели слышали 7 нарушений режима прекращения огня рядом с Донецкой фильтровальной станцией (ДФС) примерно в то время, когда автобус с работниками станции следовал в ее направлении.
Согласно данным отчёта, на протяжении 4 марта сотрудники СММ ОБСЕ продолжали осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской (Луганская область), Золотого (Луганская область) и Петровского (Донецкая область), а также на 2 КПВВ и 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Отмечается, что свобода передвижения СММ была по-прежнему ограничена.
Как отмечают в ОБСЕ, после заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 3 825 взрывов, 1 281 пролетевший неопределенный боеприпас, 108 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 904 очередей и выстрелов.