Степанов: Ближайшей к "красной" зоне карантина является Закарпатская область

В Украине наиболее отнесены к "красной" зоне карантина три области, ближайшей является Закарпатская область, поскольку там самый большой показатель по загруженности кислородных коек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что у нас вызывает еще беспокойства, особенно по уровню госпитализации, - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. По загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, в настоящее время есть три области в стране, которые отнесены к красному уровня эпиднебезопасности, где действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.

Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область) ближе ко всему, чтобы зайти в красный уровень эпиднебезопасности".