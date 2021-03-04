События

23:09 04.03.2021

Степанов: Ближайшей к "красной" зоне карантина является Закарпатская область

1 мин читать
Степанов: Ближайшей к "красной" зоне карантина является Закарпатская область

В Украине наиболее отнесены к "красной" зоне карантина три области, ближайшей является Закарпатская область, поскольку там самый большой показатель по загруженности кислородных коек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что у нас вызывает еще беспокойства, особенно по уровню госпитализации, - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. По загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, в настоящее время есть три области в стране, которые отнесены к красному уровня эпиднебезопасности, где действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.

Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область) ближе ко всему, чтобы зайти в красный уровень эпиднебезопасности".

Теги: #карантин #области #украина #жесткий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:00 05.03.2021
МВФ может возобновить работу в Украине в апреле, считает Корниенко

МВФ может возобновить работу в Украине в апреле, считает Корниенко

23:37 04.03.2021
Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19

Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19

23:34 04.03.2021
СММ ОБСЕ вновь зафиксировала более 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

СММ ОБСЕ вновь зафиксировала более 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

23:14 04.03.2021
На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 появится не ранее лета-осени

На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 появится не ранее лета-осени

21:34 04.03.2021
Гармаш: Заявление Грызлова о "попытке провоцирования" украинской стороной эскалации военного конфликта на Донбассе - попытка запугать и заставить Украину сесть за стол переговоров с ОРДЛО

Гармаш: Заявление Грызлова о "попытке провоцирования" украинской стороной эскалации военного конфликта на Донбассе - попытка запугать и заставить Украину сесть за стол переговоров с ОРДЛО

19:21 04.03.2021
РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

12:55 04.03.2021
Украина намерена в 2025 г. полностью обеспечить себя газом собственной добычи - премьер

Украина намерена в 2025 г. полностью обеспечить себя газом собственной добычи - премьер

12:47 04.03.2021
В Украине началась третья волна пандемии COVID-19 - премьер

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19 - премьер

12:29 04.03.2021
Украина вошла в весну с рекордными запасами газа 18 млрд куб. м

Украина вошла в весну с рекордными запасами газа 18 млрд куб. м

08:30 04.03.2021
В Украине за сутки 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 837 человек – Степанов

В Украине за сутки 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 837 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Суд возбудил дело о банкротстве "Обозревателя" за невыплату 300 тыс. грн компенсации бизнесмену Фуксу

Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и его соратников

ПОСЛЕДНЕЕ

Нетаньяху: Израиль стал первой страной в мире по преодолению пандемии коронавируса

Спецдокладчик ООН призвал Совбез ввести против военных Мьянмы санкции и оружейное эмбарго

В Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" в Телеграме и планировала покончить с собой, открыто дело - полиция

Совет судей Украины решил перенести место проведения съезда судей

Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Суд возбудил дело о банкротстве "Обозревателя" за невыплату 300 тыс. грн компенсации бизнесмену Фуксу

Посол Корнийчук привлёк ГК «АШРА» к подбору израильских компаний для реализации разных проектов в Украине - Посольство

Бойцов Нацгвардии в США попросили еще два месяца охранять Капитолий

Square купит мажоритарный пакет акций сервиса Tidal у рэпера Jay-Z

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА