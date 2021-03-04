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17:56 04.03.2021

"Интерхим" инвестировал в проект уникальной 3D-голограммы настоящего лица Ярослава Мудрого 2 млн грн

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"Интерхим" инвестировал в проект уникальной 3D-голограммы настоящего лица Ярослава Мудрого 2 млн грн

Фармкомпания ОДО "Интерхим" (Одесса) в рамках меценатской поддержки инвестировала в проект уникальной 3D-голограммы настоящего лица Ярослава Мудрого, которая установлена в Софие Киевской, 2 млн грн, сообщил генеральный директор фармкомпании Анатолий Редер.

"Мы инвестировали в этот проект 2 млн грн. Есть планы дальнейшего сотрудничества и новые проекты", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в ходе презентации в четверг.

Редер отметил, что недавно проведенные в заповеднике София Киевская исследования позволили визуализировать аутентичные черты Ярослава Мудрого. Для визуализации было использовано уникальное датское оборудование.

Проект позволяет увидеть лицо Ярослава Мудрого, каким он мог быть в возрасте около 45 лет, в то время как каноническое изображение князя, восстановленное по его черепу, создает облик, схожий с обликом российских царей. В этом облике князь Ярослав представлен в намного старшем возрасте.

Со своей стороны генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская отметила, что 3D-голограмма настоящего лица Ярослава Мудрого - "это лишь первые шаги к той правдивой истории, которая может пролить свет на определенные исторические факты, в частности о внешности наших предков".

"Например, киевские князья не носили длинных бород, что было характерно для изображения русских царей, а длинными были усы, но нашим князьям бороду, так сказать, дорисовали и дорисовывают до сих пор", - сказала она.

Как сообщалось, ранее "Интерхим" выступил одним из меценатов проекта по осушению фундаментов и стен Софийского собора и прилегающих монастырских сооружений от избыточной влаги с помощью швейцарской технологии BioDry.

Софийский собор - одна из исторических достопримечательностей, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор является духовным центром, в котором сосредоточена уникальная база знаний украинского народа за последнее тысячелетие. Благодаря меценатам, которые в разные исторические эпохи восстанавливали собор после вражеских нашествий и ударов стихии, сохранилась его древняя архитектура и самый полный в мире ансамбль оригинальных мозаик и фресок XI в. Он насчитывает 260 кв. м мозаик и 3000 кв. м фресок.

Теги: #ярослав_мудрый #благотворительность #интерхим
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